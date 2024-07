Antes intocáveis e até 'de Seleção', jogadores deixam o Leão pelas portas do fundo

Zeca, Dudu, Mateus Gonçalves e Rodrigo Andrade - Foto: EC Vitória/Divulgação/Victor Ferreira

O filme ‘Batman – O cavaleiro das Trevas’, lançado em 2008, deixou uma frase bastante utilizada até os dias de hoje: “Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão”. Fazendo uma analogia ao futebol, esse é o cenário que alguns atletas do Vitória enfrentaram após serem peças importantes no título da Série B, no ano passado, e do Campeonato Baiano neste ano.

Pilares do Rubro-Negro, jogadores como Zeca, Rodrigo Andrade, Dudu e Mateus Gonçalves, que de certa forma poderiam ficar marcado no clube, entraram em declínio físico e técnico até se tornarem vilões e deixarem a Toca do Leão pelas portas do fundo.

O primeiro a puxar o bonde foi o lateral Zeca, que após uma sequência de vaias no Barradão nas partidas contra São Paulo (Brasileirão) e Botafogo (Copa do Brasil) decidiu pegar suas malas e rescindiu o contrato. Pelo Rubro-Negro, o ex-capitão atuou em 65 jogos, marcou dois gols e deu assistências. Recentemente, o atleta foi anunciado como novo reforço do Mirassol.

Em seguida, foi a vez de Mateus Gonçalves, que foi fundamental na conquista do Campeonato Baiano após sair do banco e fazer dois gols contra o Bahia no primeiro jogo da decisão do Estadual. O jogador não agradou o novo técnico Thiago Carpini, que deu a entender em entrevista coletiva que a decisão de não contar mais com o atacante não foi apenas por questões técnicas. Com a camisa do Leão, Mateus atuou em 40 jogos, balançou as redes três vezes e distribuiu cinco assistências. O atleta já assinou contrato e foi anunciado oficialmente pelo Goiás.

Veja o vídeo do ataque da TUI

Por último, mas não menos importante, os volantes Dudu e Rodrigo Andrade foram agredidos por torcedores no último domingo (14) e não vão mais vestir a camisa rubro-negra, segundo Fábio Mota. Apontado por muitos como o principal jogador do Vitória na temporada, Dudu chegou ao Leão durante a Série B do ano passado e tomou conta da posição. Até o momento, são 43 jogos e uma assistência pelo Rubro-Negro. Com contrato até 2026, o clube procura uma forma de negociar o atleta.



Já o caso de Rodrigo Andrade é menos complicado, já que ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Por isso, o Vitória não vai dificultar a saída do jogador em caso de acerto com um novo clube. Contratado em 2018, o volante vestiu a camisa do Leão em 125 jogos, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.