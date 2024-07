Zeca volta a alfinetar Cauly em comparação com Matheusinho: "Sardinha"

Zeca foi o capitão do título da Série B do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mesmo de fora do elenco do Vitória, Zeca ainda segue acompanhando o clube e voltou a polemizar nas redes sociais. Em um post do Leão sobre Matheusinho, o lateral 'renasceu' a comparação entre o 'mini Messi' e Cauly, do Bahia.

"Eu falei bem no começo, que era melhor que 🐟. Joga muito", disparou Zeca. O comentário gerou grande repercussão entre os rubro-negros e teve quase 3000 curtidas, além de mais de 100 respostas.

Comentário de Zeca | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O capitão do título nacional do Leão já havia 'defendido' o ex-companheiro em uma postagem na internet, quando disse que Matheusinho "estava jogando mais" que Cauly na temporada. O camisa 30 foi um dos destaques da vitória por 4 a 2 contra o Atlético-MG.

Vale lembrar que Zeca já atuou pelos dois lados do Ba-Vi, pois jogou no Esquadrão em 2020, anotando um gol em 19 partidas.