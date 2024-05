Zeca alfineta Bahia e Cauly após empate no Ba-Vi; entenda | A TARDE

O lateral-direito do Vitória, Zeca, se manifestou nas redes sociais após o empate no Ba-Vi pelo placar de 2 a 2, na tarde deste domingo, 21, no Barradão, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Zeca comentou uma publicação sobre o meia Cauly, do Bahia. O portal ge publicou um vídeo do meio-campista passando por Alerrandro e sofrendo falta do lateral na entrada da área rubro-negra.

Na ocasião, Zeca perguntou se a página estava "babando ovo dos sardinhas", em referência ao apelido jocoso que a torcida do Vitória usa para se referir ao Bahia. Ele afirmou que Matheusinho, meia do Vitória, "está jogando muito mais". O camisa 30 rubro-negro fez um gol e deu uma assistência no Ba-Vi.

O clássico deste domingo foi o quinto do ano. O Vitória, que foi campeão baiano em cima do Bahia, venceu dois, enquanto o Tricolor ganhou um e outros dois terminaram com empate.