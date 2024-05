Zeca se despede do Vitória: "Eterna gratidão pela torcida e o clube" | A TARDE

O Vitória anunciou a saída do lateral-direito Zeca na manhã desta sexta-feira, 24, que chegou em um acordo e rescindiu com o clube. Em comunicado, o presidente Fábio Mota afirmou não ser um dia feliz e garantiu que seguirá torcendo pelo atleta, seja onde ele estiver.

"Não é um dia feliz. É um amigo que eu fiz no futebol, que infelizmente está nos deixando. Que Deus continue iluminando o caminho dele, vamos estar torcendo, seja onde ele estiver. Vá com Deus, Zeca", disse Mota.

O jogador também fez questão de se despedir dos torcedores e de todos os profissionais do clube. Zeca relembrou os títulos conquistados vestindo a camisa do Vitória, sendo capitão, e revelou que o clube lhe devolveu a vontade de jogar futebol.

“Nação, eu queria agradecer por todos os momentos com vocês, todos os momentos no clube. Quando cheguei, eu voltei a ter alegria, a ser feliz no futebol. Eu estava pensando em parar depois do que aconteceu com a minha família e o Vitória me deu alegria de voltar a jogar, o Presidente me deu oportunidade de ser feliz aqui dentro do clube. Então, eu só tenho uma eterna gratidão pela torcida e o clube, desde as tias da cozinha até o Presidente, que é o nosso superior. Eu falo abertamente sobre isso, converso com ele e sou grato, estou emocionado. Foi um ano e meio de história, com títulos da Série B e do Baiano", disse o atleta.

Em continuidade, Zeca comentou sobre a fase ruim que o Leão vem passando, há quase dois meses sem vencer uma partida. Sobre o momento, o lateral deu um recado para a torcida, afirmando que "as vitórias começarão a vir". Para finalizar, o camisa 2 reafirmou que o clube ficará no seu coração.

"O que eu posso falar é: acreditem no trabalho do professor e do presidente. Eu sei que não é o momento, não vivemos uma fase boa, mas as coisas vão melhorar. O trabalho está sendo feito com dignidade, com amor e as vitórias começarão a vir, mas precisamos do apoio de vocês. Está aqui o meu agradecimento por tudo que vocês fizeram por mim, vocês ficarão no meu coração para sempre. Abraços!”, finalizou.

