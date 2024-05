Após críticas, Zeca deixa o Vitória; saiba possível destino | A TARDE

O lateral Zeca está de saída do Vitória. Após um início ruim do Campeonato Brasileiro e eliminação na Copa do Brasil, o jogador virou alvo da torcida, sendo vaiado em diversos jogos. A saída do lateral, que foi o capitão da equipe desde o ano passado, foi oficializada na manhã desta sexta-feira, 24.

A saída será por meio de uma rescisão, sem custos para o clube rubro-negro. De acordo com o Vitória, a decisão de terminar o vínculo partiu de Zeca.

De saída, o lateral já tem um possível destino à vista: o Goiás, que disputa a segunda divisão brasileira nesta temporada e segue vivo na Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo canal 'Canto Rubro-Negro' e confirmada pelo Portal A TARDE.

O Goiás é atualmente o segundo colocado da Série B, com 14 pontos e quatro vitórias em seis jogos.

Vestindo a camisa do Vitória, Zeca atuou em 65 jogos, com 2 gols e 5 assistências. Na passagem, o jogador conquistou dois títulos, o inédito Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

Publicações relacionadas