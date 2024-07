Grupo A TARDE segue com transmissão ao vivo do Parque de Exposições

Público se divertiu ao som de mistura de ritmos no Parque de Exposições - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Desde o dia 13 de junho, durante o pré-São João e Santo Antônio, artistas de diferentes gêneros musicais passaram pelo Parque de Exposições, em Salvador. Até o último dia 24, mais de 100 mil pessoas prestigiaram os festejos juninos da capital baiana. E o Grupo A TARDE mantém a ampla cobertura das celebrações na cidade durante o período de São Pedro.

E para provar que a fogueira junina está longe de apagar, o Parque de Exposições terá apresentações desta sexta-feira, 28, até o 2 de julho. Para gerar uma verdadeira imersão, mais de 100 profissionais do grupo, entre portais e impresso A TARDE e Massa!,além da A TARDE FM, estão empenhados na missão de capturar todos os detalhes.

A transmissão ao vivo dos shows será realizada através do canal do YouTube, do A TARDE Play, com apresentação de Laís Rocha.

Programação

Nesta sexta-feira, 28, se apresentam uma das atrações mais aguardadas: Calcinha Preta. Muitos ainda vão cair no romance de Kevi Jonny, na swingueira de Lincoln Senna. Ainda se apresentam Pedro Libe, Raphaela Santos, Tay Agazzi, Seu Maxixe, Simone Mendes, As Nandas e Alice Moraes.

Além dos cantores, se apresentam ainda as quadrilhas Guerreiros do Cangaço, Mandacarú, Beija-Flor e Fole Danado. Já no sábado, 29, serão atrações no Parque de Exposições: Péricles & Leonardo Dan Valente, Jow, Iguinho & Lulinha, Luana Matos, Jeanne Lima, Cícero Dantas, Wesley Safadão e Me Siga.

No domingo, 30, sobem ao palco do Parque de Exposições Puxado, Rafa e Pipo, Silvanno Salles, Hiago Sacramento, Daniela Mercury, André & Mauro, Xand Avião, Forró Saborear e Timbalada.

Na segunda-feira, 1, são atrações no Parque de Exposições Caviar com Rapadura, Flávio José, Leo Estakazero, Rodes Torres, Mari Fernandez, Berguinho, Nattan, Tio Barnabé e Jonas Esticado.

No dia 2 de julho, uma terça-feira, dia em que se comemora a independência do Brasil na Bahia, se apresentam artistas de ritmos típicos de Salvador, como o pagode com apresentações de Léo Santana e da banda La Furia. Também se apresentam Forró dos Plays, Vitor Fernandes, Manu Bahtidão, Péricles & Leonardo, Henry Freitas, Jow e Pablo.

Cobertura completa e novidades

Durante o São João, além do Parque de Exposições, o Grupo A TARDE realizou cobertura no São João do Pelourinho, e nos bairros Periperi e Paripe. Além de mostrar o São João de mais 12 cidades.

O Grupo A TARDE também promoveu ações promocionais com sorteios de brindes nos três locais de eventos da capital baiana, além da distribuição de guias do São João 2024.

Outra novidade foi o mochilink, a união entre as tradicionais mochilas com os modernos sistemas de transmissão de links, para garantir mais velocidade na cobertura e um acesso completo por dentro de tudo o que acontece durante o período junino.

Mais de um mês de preparação

O Grupo A TARDE tem se preparado há mais de um mês. Além do forró e da quadrilha, que são marcas registradas desse período, muitos conteúdos já foram produzidos com foco na gastronomia, nas dicas de looks para arrasar na festa, na importância do período para os pequenos e médios negócios.

As festas juninas também têm outras nuances indispensáveis: o esquema de segurança, transporte, saúde, alimentação, filas, informações sobre como chegar nos locais dos festejos. E por aqui está tudo pronto para quem quiser conferir cada detalhe das comemorações.

Os leitores do Grupo A TARDE podem continuar acompanhando a transmissão ao vivo dos shows no Parque de Exposições que está marcada para começar às 17h desta sexta, através do canal do YouTube do A TARDE Play e nas redes sociais do jornal A TARDE e Massa!.