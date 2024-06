Grupo A TARDE prepara mega cobertura do São João na Bahia

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As festividades da celebração do São João em diferentes pontos da Bahia ganharão destaque com a mega cobertura preparada pelo Grupo A TARDE. No interior e na capital, o charme das bandeirolas e balões coloridos, o calor aconchegante das fogueiras, a animação ao som do forró e do arrasta-pé, estarão presentes nos registros das festividades.

Rádio, portais e impressos do A TARDE e Massa!, além do YouTube, no canal A TARDE Play, ficarão responsáveis por proporcionar toda a imersão em shows, danças, brincadeiras, nas histórias de diferentes personagens, nas mesas cheias de delícias típicas de dar água na boca.

É o convite para uma cobertura histórica, um passeio por celebrações na capital baiana - Parque de Exposições, Pelourinho, Paripe e Periperi - e por outras 12 cidades. E tudo graças a uma super operação. São mais de 50 profissionais com missões bem definidas: matar curiosidades, apresentar repertórios incríveis e deixar nascer novas paixões pelo São João da Bahia. Bora entrar nessa quadrilha?

'Mergulho' no festejo

Quando a sanfona começar a tocar, cada detalhe será capturado por dois estúdios, um montado no Parque de Exposições e outro no Pelourinho. As transmissões ao vivo serão realizadas em interação constante com o público.

Estão previstas mais de 100 atrações durante as festas na 'capitá', com uma grade recheada de nomes da música nordestina e brasileira, a exemplo de Maiara e Maraísa, Geraldo Azevedo, Luan Santana, Calcinha Preta, Leo Santana, Matheus e Kauan, Adelmário Coelho, João Gomes, Del Feliz, Simone Mendes, Dorgival Dantas, Daniela Mercury. A festa está só começando.

E para garantir que a fogueira fique sempre aquecida, durante as transmissões, serão feitas ações promocionais, distribuição de brindes, além de brincadeiras com influencers baianos que estão em alta no momento.

Tudo pronto

Mas todo mundo sabe que um bom arraial precisa ter elementos para além das atrações. Para explorar as tradições da festa junina, o Grupo A TARDE tem se preparado há mais de um mês. Para além do forró e da quadrilha, que são marcas registradas desse período, muitos materiais já foram produzidos com foco na gastronomia, nas dicas de looks para arrasar na festa, na importância do perído para os pequenos e médios negócios.

O São João também tem outras coisas indispensáveis: o esquema de segurança, transporte, saúde, alimentação, filas, informações sobre como chegar nos locais dos festejos. E por aqui está tudo pronto para quem quiser conferir cada detalhe das comemorações.

Mas não para por aí, muitas surpresas estão reservadas nas coberturas de A TARDE, e, na hora certa, serão reveladas. Afinal, tudo foi pensado para proporcionar experiências únicas durante os 12 dias da festa, que teve início nesta quinta-feira, 13.