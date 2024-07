Diretora de quadrilha celebra reconhecimento: "Precisamos de apoio"

Quadrilha Forró do ABC, em ensaio geral de 2023 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Expressão artística consagrada no Nordeste, as quadrilhas juninas são agora reconhecidas como manifestação cultural nacional. A lei, sancionada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira, 24, no dia de São João, foi comemorada entre os quadrilheiros e quadrilheiras, entre elas, Mariete Lima, diretora da quadrilha junina "Forró do ABC", campeã do XV Campeonato Estadual deste ano.

“Recebi com muita felicidade essa notícia, a gente precisava desse apoio porque acredito que através dessa lei, as quadrilhas terão mais visibilidade, acho que vai abrir portas para apoios”, afirmou ela em entrevista ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, desta quinta-feira, 26.

E para que as quadrilhas continuem no “Avancê”, é preciso, de fato, investimento, alerta Mariete. Ela destacou que apesar da importância cultural e também social, o movimento vem perdendo força em Salvador ao longo dos anos.

“As quadrilhas estão acabando. Nas décadas de 80 e 90, tínhamos 104 quadrilhas, hoje nós só temos seis quadrilhas adultas e duas mirins por falta de apoio. Então, eu vejo com muita esperança essa nova lei, espero que tenha um olhar delicado e mais profissional para essa manifestação cultural que é nacional. Sem apoio, acaba”, diz.

Para a quadrilheira, a falta de patrocínio não é por causa de público, que segundo ela, costuma lotar as apresentações. Mariete destaca que o problema vem da pouca valorização do São João como festa, em detrimento ao Carnaval, por exemplo.

“Na nossa cidade, a valorização é mais para o carnaval. Os governantes e empresários precisam entender que o São João é muito mais forte do que o carnaval. A própria quadrilha hoje movimenta uma cadeia produtiva muito grande e tem um trabalho social muito importante”, diz.

Mas Mariete também lembra que as quadrilhas juninas seguem em atividade pelo resto do ano e não só no São João. Ela conta que para uma quadrilha funcionar, a logística pode incluir até mais de 100 pessoas.