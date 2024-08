Com Sílvio internado, Patrícia Abravanel curte iate com marido

Em seu Instagram, Patricia fez questão de publicar nota da assessoria de imprensa do SBT - Foto: Divulgação | SBT

A filha do apresentador Sílvio Santos, Patrícia Abravanel, apareceu nas redes sociais que curtiu com a família em um iate, neste sábado, 3, enquanto o pai se encontra internado no Hospital Albert Einstein desde quinta. No registro, ela estava com o esposo Fábio Farias e os três filhos — Senor, Jane e Pedro.

As imagens foram publicadas nos stories do Instagram do marido. Patricia anda de jet ski com os pequenos, enquanto Fábio mostra suas habilidades na pesca. As fotos e vídeos são permeadas por sorrisos, que demonstram despreocupação.

Já em seu Instagram, Patricia fez questão de publicar nota da assessoria de imprensa do SBT, que nega as especulações de que o estado de saúde de Silvio Santos seja grave. A equipe de comunicação da emissora afirma que ele está internado, mas se encontra bem.

"O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação", pontuou o SBT.

O Hospital Albert Einstein segue diretrizes do SBT de que as informações sobre Silvio Santos serão divulgadas exclusivamente pela assessoria da emissora.