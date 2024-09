Globo faz mudança histórica no Criança Esperança e define apresentador

Criança Esperança será diferente neste ano - Foto: Divulgação | Globo

A Globo decidiu que o Criança Esperança deste ano será completamente diferente do que tradicionalmente ocorria. O programa neste ano acontecerá em outubro com apenas um apresentador.

Leia Mais:

>>> Indignado! Apresentador se revolta com erro na Globo: "Insuportável"

>>> Ex-atriz da Globo declara ser usuária de maconha e desabafa

>>> Ator de ‘Zorra Total’ se isola após morte da esposa

Esta será a primeira vez que um nome comandará sozinho o evento beneficente. Marcos Mion foi o escolhido para assumir esta função, de acordo com informações do F5.

Esta será a terceira vez consecutiva que o titular do Caldeirão estará à frente do Criança Esperança. Em 2022, ele dividiu o programa com Taís Araújo, Tadeu Schmidt e Paulo Vieira. No ano passado, Mion esteve com Ivete Sangalo.

Neste ano, a Globo quer focar em um reforço às histórias das instituições e dos beneficiados. Ao F5, o apresentador revelou a alegria em comandar a edição: "Estou feliz e honrado por fazer parte da missão Criança Esperança pelo terceiro ano".