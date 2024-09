Ex-atriz da Globo declara ser usuária de maconha e desabafa

Ex-atriz da Globo falou sobre uso de maconha - Foto: Reprodução | Globo

Maria Flor surpreendeu com revelações a respeito da sua relação com a maconha. A atriz, que esteve em novelas de sucesso da Globo, declarou que foi uma "adolescente muito maconheira", mas que agora é uma mãe careta.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a famosa contou que, quando começou a beber, parou de fumar.

"E eu acho a bebida uma droga muito perigosa. Muito. É muito rápido o quanto você vira dependente daquela quantidade de álcool. E o quanto você rapidamente duplica, triplica e vai indo, infinitamente, numa compulsão mesmo pro álcool", afirmou.

"Porque o álcool, ele também te dá uma anestesiada, mas ele faz muito mal pro organismo. Você pode pegar um carro e matar alguém, você fica agressivo com o álcool, que é uma coisa que não acontece com a maconha, realmente. A maconha não é uma droga da violência. (…) A maconha é da calma, de pensar na sua vida, nas suas coisas, de sensibilizar os seus ouvidos, o seu olfato, o seu olhar. A maconha é uma substância muito poderosa e muito bonita”, destacou.

Maria Flor desabafou sobre maconha | Foto: Divulgação | Globo

Maria Flor garantiu que atualmente consome a maconha de forma "muito pontual", mas "com a intenção de relaxamento e de baixa de ansiedade".



"Eu percebo que o álcool, por exemplo, quando eu consumo, no dia seguinte, eu fico muito ansiosa. O álcool me traz muita ansiedade. Tenho familiares com problemas com álcool e tenho muitos amigos com problemas com álcool. O álcool deveria ser uma droga muito mais controlada do que ela é. No Brasil somos muito viciados em álcool. Muitos acidentes acontecem por conta de álcool", disparou.

Por fim, na entrevista, a ex-atriz da Globo opinou que "os homens bebem muito mais, e acho que no Brasil isso também gera uma série de outros problemas, como o feminicídio, como a violência doméstica".