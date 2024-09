Ex-atriz da Globo vira assessora de Pablo Marçal: “Vi verdade nele”

Luma Vidal fez participações em novelas como ‘A Favorita’ e ‘Tempos Modernos’ - Foto: Reprodução | Instagram @lumavidal

A atriz Luma Vidal, que já passou pela Globo e pela Record, se tornou a coordenadora de comunicação da campanha de Pablo Marçal para prefeito de São Paulo.

Leia também:

>> Áudio vaza e deixa apresentadora da GloboNews sem graça; veja vídeo

>> Lucas Buda é processado por prefeitura por causa do BBB; entenda

>> Fracasso? Estrela da Casa dá dor de cabeça à Globo com baixa audiência

Luma disse, em entrevista ao Metrópoles, que conheceu o ex-coach há três anos nas redes sociais e pediu emprego a ele. “Eu vi verdade nele, me conectei”, afirmou.

“Ele parece um maluco às vezes. Maluco ou gênio? Só o tempo irá dizer. Eu o acho um gênio. Não temos como conhecer as pessoas na totalidade, mas dentro do que eu conheço ele, coloco a mão no fogo”, disse.

Quando trabalhava como atriz, Luma fez participações em novelas como ‘A Favorita’, ‘Tempos Modernos’, ‘Negócio da China’ e ‘Passione’ na Globo. Na Band, ela fez ‘Dance, Dance, Dance’. Luma estava gravando a décima temporada de ‘Reis’, na Record, quando foi convidada para trabalhar na campanha de Marçal.