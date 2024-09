Fracasso? Estrela da Casa dá dor de cabeça à Globo com baixa audiência

Estrela da Casa enfrenta crise na Globo - Foto: Reprodução | Globo

Estrela da Casa estreou há duas semanas na Globo, mas tem enfrentado dificuldade para conseguir engrenar na audiência. O programa tem gerado grande preocupação dentro da emissora.

Segundo informações do site F5, o reality show inédito do canal tem apenas 12 pontos de média geral, na Grande SP, principal praça analisada pelo mercado publicitário.

Os dois melhores dias de exibição do Estrela da Casa são às segundas, quando a edição é mais curta e recebe de uma boa audiência de Renascer.

A expectativa da Globo era a de que o formato conseguiria bons resultados recebendo audiência da novela das 21h, que está em reta final.

A trama ainda terá mais uma semana e meio para chegar ao fim e, por isso, o reality precisará ampliar seu público até lá.

Nesta terça-feira, 27, o programa, que contou com a eliminação do participante Rodrigo, garantiu 12 pontos de média e ficou com a liderança isolada no ranking da TV aberta.

Diferente de São Paulo, o Estrela da Casa tem conquistado números melhores em Salvador e Rio de Janeiro, acima dos 17 pontos de audiência.