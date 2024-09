Record vai transmitir o Campeonato Brasileiro a partir de 2025

Brasileirão Série A terá transmissão da Record a partir de 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A transmissão em TV aberta do Campeonato Brasileiro será na Record a partir de 2025. A emissora paulista entrou em acordo com a Liga Forte União para contar com os direitos para exibir as partidas dos clubes componentes até a temporada2027. As informações são do Jornalista Gabriel Vaquer, da coluna F5.

Esta oferta representa um investimento anual de R$ 560 milhões, superando significativamente a proposta do SBT, que foi recusada.



De acordo com a publicação, detalhes como forma de pagamento e dias de transmissão estão sendo definidos. O canal vai desembolsar R$ 210 milhões por ano pelos direitos de transmissão do Brasileirão. Com isso, a Record põe um ponto final no monopólio das transmissões em TV aberta da Globo.

A Record volta a transmitir o Campeonato Brasileiro após 19 anos e terá 54 datas de futebol nacional em sua programação. A canal de Edir Macedo possui os direitos do Campeonato Paulista, com contrato até o ano 2025, onde exibe 16 jogos. A empresa transmite o estadualesde 2022.



A Record vai transmitir um jogo exclusivo por rodada, com mando de campo das equipes da LFU. A ideia é que essas partidas abram a rodada, sendo exibidas às quartas-feiras, às 19h30, ou aos sábados, às 16h. O canal tem interesse em passar jogos aos domingos.

Times da Liga Forte União na Série A:

Corinthians

Internacional

Cruzeiro

Fluminense

Vasco

Athletico-PR

Atlético-GO

Botafogo

Fortaleza

Cuiabá

Criciúma

Juventude