Vitória tem retrospecto negativo sem Matheusinho em campo; entenda

Matheusinho é um dos principais jogadores do Vitória na temporada 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com o meia Matheusinho fora dos gramados por pelo menos 15 dias por estar acometido de lesão muscular, o Vitória terá um desfalque de peso para o compromisso diante do Vasco, marcado para o próximo domingo, 1, às 18h30, no Barradão, pelo Brasileirão.

Parafraseando a velha máxima: Ruim com ele, pior sem. O rubro-negro baiano ainda não venceu sem o camisa 30 em campo.

Matheusinho ficou fora de duas partidas do Vitória no Campeonato Brasileiro. A primeira foi a derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 17ª rodada. Na rodada 22, o Leão da Barra foi derrotado no clássico Ba-Vi por 2 a 0, na Arena Fonte Nova.

Uma das referências técnicas do time vermelho e preto, o "menor dos Matheus" é o líder de assistências na temporada. O camisa 30 do Leão já atuou em 42 oportunidades em 2024, com quatro gols marcados e oito assistências distribuídas.

Vale salientar que Matheusinho já deu início ao tratamento da lesão no músculo posterior da coxa direita. O técnico Thiago Carpini terá uma semana para escolher o substituto para o jogo contra o Vasco. Janderson, Jean Mota e Carlos Eduardo brigam pela vaga.