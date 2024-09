De volta ao Z-4, Vitória acumula quase 58% de chances de rebaixamento

Vitória e São Paulo no Morumbis - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De volta a zona de rebaixamento, o Vitória se complicou de vez no Brasileirão após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Com jogos a mais disputados que alguns adversários diretos, o Leão segue como um dos quatro favoritos ao descenso para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Leia mais:

>> "Nosso campeonato é domingo", diz Carpini após derrota fora de casa

>> Alerrandro culpa início ruim por derrota contra o São Paulo: "Muito abaixo"

Segundo a UFMG, o Vitória hoje possui 57,5% de chances de voltar à Série B, sendo que já teve menos de 32%. O Colossal ainda viu o Fluminense, um dos concorrentes, abrir uma vantagem considerável na matemática do levantamento.

Apenas três equipes estão com maior porcentagem que o Vitória na pesquisa: o Atlético-GO (89,8%), Cuiabá (76,7%) e Corinthians (66,6%). O Fluminense, primeira equipe fora do Z-4 na tabela do Brasileirão, reagiu na competição e hoje acumula apenas 32,9%, enquanto o Criciúma aparece com 21,2%.