BRASILEIRÃO Vitória volta a jogar mal e perde do time misto do São Paulo Equipe fez péssimo primeiro tempo, melhorou, mas não conseguiu somar pontos

Ricardo Ryller, do Vitória, disputa bola com Calleri, do São Paulo. - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após bom início de segundo turno, o Vitória voltou a ter uma sequência ruim no Brasileirão. Na noite deste domingo, 25, o Rubro–Negro perdeu para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis, com gols de William e Erick. Alerrandro, de pênalti, diminuiu para o Leão em duelo da 24ª rodada. O resultado recolocou o Vitória da zona de rebaixamento para a Série B com apenas 22 pontos em 24 jogos. O primeiro time fora do Z-4 agora é o Fluminense, que abriu dois pontos em relação ao Rubro-Negro. O próximo adversário do Vitória é o Vasco, em duelo da 25ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para as 18h30 de domingo, 1º, no Barradão, em Salvador.

