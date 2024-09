Alerrandro culpa início ruim por derrota contra o São Paulo: "Muito abaixo"

Alerrandro, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O bom primeiro tempo do Vitória diante do Cruzeiro era um fio de esperança que o time poderia evoluir no Brasileirão, mas os primeiros 45 minutos do jogo contra o São Paulo, neste domingo, 25, mostraram que não é bem assim. O time comandado por Thiago Carpini demorou para entrar no jogo e perdeu por 2 a 1 em jogo da 24ª rodada, no Morumbis.

Autor do único gol do Vitória na partida, o centroavante Alerrandro afirmou que o primeiro tempo da equipe foi decisivo para o resultado negativo fora de casa e que a melhora na etapa final não foi suficiente para pontuar.

“Eu acho que hoje a gente perdeu pelo primeiro tempo, que a gente fez muito abaixo. Vir jogar fora de casa, contra uma grande equipe, a gente não pode entrar tão abaixo assim no primeiro tempo. No segundo tempo a gente corrigiu e conseguimos diminuir, mas não foi o suficiente para sair daqui com um ponto”, analisou Alerrandro.

“Agora é levantar a cabeça, trabalhar essa semana para a gente poder fazer um grande resultado em casa contra o Vasco, para a gente poder sair dessa situação”, complementou.

O próximo adversário do Vitória é o Vasco, em duelo da 25ª rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para as 18h30 de domingo, 1º, no Barradão, em Salvador. A equipe retorna para Salvador nesta segunda-feira, 26, e se reapresenta na tarde do dia seguinte.