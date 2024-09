Com ajuda do Bahia, Fortaleza assume liderança do Brasileirão

Fortaleza lidera o Brasileirão com um jogo a menos em relação ao Botafogo - Foto: Mateus Lotif | Fortaleza EC

O Bahia empatou sem gols diante do Botafogo, na Arena Fonte Nova, e ajudou o Fortaleza a assumir a liderança do Brasileirão na tarde deste domingo, 25. O time cearense bateu o Corinthians, na Arena Castelão, por 1 a 0 e assumiu a ponta com 48 pontos em 23 jogos.

O gol da partida foi marcado pelo atacante Yago Pikachu, que aproveitou uma jogada feita por Moisés que passou por Raniele e Charles até encontrar Lucero que serviu ao atacante que finalizou de primeira e garantiu os três pontos para o Leão do Pici.

O time do Ceará volta a campo para enfrentar o adversário do Bahia deste domingo, 25, o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 31, às 21h.