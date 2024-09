Goleiros brilham e jogaço entre Bahia e Botafogo termina empatado

Goleiro John, do Botafogo, foi o grande destaque da partida - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Bahia e Botafogo ficaram frente a frente pela quarta vez na temporada. Neste domingo, 25, pela 24ª rodada do Brasileirão, as equipes não saíram do zero após brilhantes atuações dos goleiros Marcos Felipe e John na Arena Fonte Nova.

O empate sem gols tirou o Botafogo da liderança e manteve o Bahia dentro do G-6, ao menos temporariamente. O Tricolor agora soma 39 pontos em 24 jogos, enquanto o Alvinegro, com a mesma quantidade de partidas, tem 47. Líder, com um jogo a menos, o Fortaleza tem 48.

Na próxima rodada, o Bahia vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 1º, no Estádio Nabi Abi Chedid. Antes disso, o Tricolor recebe o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, às 21h30 de quarta-feira, 28.

O jogo

Os primeiros 45 minutos não foram de grande emoção e deixaram a desejar, mas o clima esquentou na etapa final e Bahia e Botafogo mostraram porque brigam na parte de cima da tabela. Os visitantes voltaram do intervalo melhor e quase abriram o placar aos 4 minutos, com Matheus Martins, que recebeu passe de Almada e finalizou de frente para o gol, mas foi bloqueado por Gabriel Xavier.

A partir daí, os goleiros entraram em cena. Primeiro foi a vez de Marcos Felipe, que evitou o gol do Botafogo aos 7, aos 11, em chute de Igor Jesus, aos 11, em um foguete de Marlon Freitas, e aos 28, em cabeçada de Bastos. O goleiro tricolor ainda contou com a sorte em cabeceio de Igor Jesus, que bateu na trave.

Após ótima jogada de Matheus Martins que tocou pra Marlon Freitas, o volante do Botafogo chutou mas o goleiro Marcos Felipe do Bahia deu um toquinho de luva que fez a bola subir e ir na TRAVE



🎥Globo RJ pic.twitter.com/53DRt6avHT — Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) August 25, 2024

O Bahia, até então, apenas observava o Botafogo jogar, mas cresceu na reta final da partida, quando o goleiro John se tornou o grande destaque da partida. O primeiro milagre do goleiro botafoguense foi aos 37, em chute à ‘queima roupa’ de Thaciano, quase na linha da pequena área. Dois minutos depois, John cresceu para cima de Jean Lucas e evitou o gol tricolor.

Antes do apito final, John ainda operou mais um milagre, já aos 45. Everton Ribeiro encontrou Arias livre no lado direito e o colombiano soltou uma bomba de pé direito, mas a muralha alvinegra mostrou um excelente poder de reação e garantiu que a partida terminasse empatada sem gols.