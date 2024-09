Bahia x Criciúma deve inaugurar reconhecimento facial na Fonte Nova

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Tiago Caldas | EC Bahia

O mês de setembro será de grandes novidades para o torcedor do Bahia que frequenta a Arena Fonte Nova. Além do check-in, que será pago, as catracas do estádio passarão a contar com o sistema de reconhecimento facial. A informação foi revelada por Ricardo Cadar, CEO da Bepass, em entrevista ao Futebol SA.

Bepass é a empresa responsável pela implementação da tecnologia, que deve começar a funcionar no último jogo do Bahia em setembro, contra o Criciúma, ainda sem data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Leia mais:

>> Reconhecimento facial para sócios do Vitória é inaugurado no Barradão

>> Estrelas do Manchester City posam com camisa do Bahia

A empresa tem atuações no Allianz Parque, do Palmeiras, Nilton Santos, do Botafogo, Vila Belmiro, do Santos, e Maracanã, mandos de Flamengo e Fluminense. A Bepass ainda possui contratos com a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a Arena das Dunas, em Natal.

De acordo com Cadar, há quatro motivos favoráveis à implementação do reconhecimento facial em estádios: acabar com o cambismo, já que não será possível a revenda dos ingressos, acabar com ingressos falsos, agilizar a entrada dos torcedores e possibilidade de integração com órgãos de segurança pública.

Por determinaçaõ da Confederação Brasileira de Futebol, todos os estádios que tenham capacidade para receber mais de 20 mil pessoas devem adotar o sistema de reconhecimento facial a partir de 2025.

Nota da Arena

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova informa que tem um contrato assinado com a empresa Bepass e encontra-se em fase inicial de planejamento das atividades para implementação da biometria facial.

Neste momento não é possível determinar a data exata em que o sistema estará em operação.

A implantação ocorrerá de acordo com as etapas necessárias para seu pleno funcionamento, e dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Geral do Esporte.