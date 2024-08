Reconhecimento facial para sócios do Vitória é inaugurado no Barradão

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

O jogo do Vitória contra o Cuiabá, na tarde deste sábado, 3, marcou o início do funcionamento do reconhecimento facial para acesso dos sócios ao Barradão. No início da semana, o clube havia divulgado a ferramenta aos torcedores, que precisam cadastrar uma foto no momento do ‘check-in’ no Vitória App.

De acordo com o Vitória, o mecanismo é uma medida de segurança que foi adotada para garantir que apenas o titular do plano utilize o benefício. Nas redes sociais, alguns torcedores se mostraram insatisfeitos com a nova tecnologia, uma vez que não será possível o ‘aluguel’ do cartão para terceiros.

Neste sábado, quando os portões do Barradão foram abertos para a partida, o Vitória publicou um vídeo onde mostra o acesso de um torcedor por meio do reconhecimento facial. Vale ressaltar que, inicialmente, a nova tecnologia está em funcionamento apenas no setor cadeira.

A bola rola para Vitória e Cuiabá a partir das 16h. O duelo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.