É PRATA!! Rebeca Andrade iguala recorde de medalhas entre brasileiros

Rebeca Andrade com a medalha de prata - Foto: Wander Roberto/COB

Rebeca Andrade assinou mais uma vez o seu nome na história, igualando o recorde brasileiro e se tornando a atleta com mais medalhas olímpicas da história, igualando Torben Grael (dois ouros, uma prata e dois bronzes) e Robert Scheidt (dois ouros, duas pratas e um bronze), ambos com cinco. A ginasta disputou a final do salto na manhã deste sábado, 3, e ficou com a segunda melhor pontuação, com média de 14.966, atrás apenas de Simone Biles, com 15.300. O bronze ficou com a norte-americana Jade Carey, com 14.466.

Rebeca Andrade comemorando medalha de prata | Foto: Loic VENANCE / AFP

Na atual edição, a brasileira já soma três pódios. Primeiro, conquistou o bronze na final por equipes, depois disputou o individual geral, ficando com a prata, e agora, novamente subiu ao pódio. Na edição de Tóquio-2020, Rebeca conquistou as suas primeiras medalhas, um ouro no salto e prata no individual geral.



Na final do aparelho, cada ginasta saltou duas vezes, somando as notas e contabilizando a média. Biles foi em uma bateria antes, executando com perfeição o Biles II, salto patenteado com o seu nome e de maior dificuldade da ginástica, somando 15.700. Na segunda oportunidade, foi para 14.900.

Na vez de Rebeca, recebendo a energia de todos os brasileiros, a ginasta fez mais um brilhante salto, somando 15.100. Na sequência, voltou a executar com precisão e pontuou mais 14.833. O resultado foi positivo, deixando a vaga no pódio garantida.

Pódio da final do salto feminino | Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

Este foi o segundo pódio da brasileira no aparelho, que foi medalhista de ouro na última edição, em Tóquio-2020. Biles, por sua vez, conquistou o seu segundo ouro, já que foi campeã nos Jogos Olímpicos do Rio-2026.



Apesar dos ótimos números, a competição ainda não acabou. Rebeca Andrade retorna na segunda-feira, 5, para a disputa do solo e da trave. Em caso de pódio, a ginasta se tornará, de forma isolada, a brasileira, entre homens e mulheres, com mais medalhas olímpicas da história.