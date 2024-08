Brasil atropela Angola e avança de fase no handebol feminino

Jogadoras do Brasil comemorando - Foto: Alexandre Loureiro/COB

A Seleção Brasileira de handebol feminino avançou de fase nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra a Angola, as Leoas aplicaram um sonoro placar de 30 x 19 e garantiram a classificação na 4ª posição do grupo B, após somar a 2ª vitória na competição, chegando na casa dos quatro pontos.

Para vencer, a equipe brasileira contou com mais uma grande atuação da goleira Gabi Moreschi, que fechou o gol e desequilibrou na defesa, tendo um aproveitamento acima dos 70%. Além dela, Gabriela Bitolo também teve grande destaque, sendo essencial no ataque e marcando sete gols.

Com a vaga garantida, agora o Brasil espera a definição do grupo A, já que enfrentará a melhor campanha, seja Noruega, Suécia ou Alemanha, que atualmente estão com seis pontos. Os confrontos das quartas de finais serão definidos na terça-feira, 6.

Na competição, a campanha das Leoas foi composta por duas vitórias e três derrotas. Na estreia, fez um grande jogo contra a Espanha, vencendo sem dificuldades. Porém, na sequência, perdeu para Hungria, França e Países Baixos.

Na última rodada, o momento do tudo ou nada, o Time Brasil voltou a conquistar uma grande vitória, não deixando qualquer espaço para sustos. Desde o início, controlou o ritmo e se manteve à frente no placar, contando com ótimas defesas da goleira e de ótimos ataques da artilheira do dia.