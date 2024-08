Brasil tem desempenho ruim no atletismo e diminui chances de medalha

- Foto: Divulgação/ CBAt

Com aproveitamento ruim, o Time Brasil já contou com três eliminados no atletismo na manhã deste sábado, diminuindo as chances de medalha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Paulo André, Felipe Bardi e Erik Cardoso competiram nas baterias dos 100m rasos, mas acabaram ficando para trás e não avançaram à final. Além deles, Flávia de Lima, dos 800m, Gabriele Santos, do alto em altura, e Izabela Rodrigues, do lançamento de disco, também não avançaram.

As competições do atletismo iniciaram na madrugada da quinta-feira, 1, com Caio Bonfim fazendo história e garantindo a primeira medalha de prata da modalidade ao Brasil. Entretanto, o segundo dia não foi tão positivo, com algumas eliminações na conta, entre elas, da finalista em Tóquio, Izabela Rodrigues, que ficou na 17ª colocação.

Vitória Rosa e Ana Carolina Azevedo, do 100m, também entraram na disputa para uma vaga na final, mas não conseguiram o tempo ideal e ficaram pelo caminho. Flávia de Lima também fez a sua estreia nesta sexta-feira, 2, e acabou indo para repescagem, onde foi eliminada nesta manhã.

Leia mais:

Treze atletas quebram recorde olímpico na mesma prova; Ugandês é ouro

Rebeca Andrade encara Biles no salto e surfe tem sábado BR; confira

China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

Ainda nas provas de velocidade, Paulo André, Felipe Bardi e Erik Cardoso não foram bem nas suas respectivas baterias, não conseguindo avançar e seguir em busca do sonho olímpico. Diferente deles, Valdileia Martins, do alto em altura, não teve problemas para classificar, igualando o recorde brasileiro e garantindo uma vaga na final.

Em busca do sonho do pódio, ainda está Fernando Ferreira, o Balotelli, que disputa o decatlo, prova que reuni 10 modalidades do atletismo. Nesta sexta, o brasileiro realizou a metade das tarefas, que será encerrada e definida neste sábado.

| Foto: Divulgação/ CBAt

Vale lembrar que, apesar do início abaixo, a Delegação Brasileira ainda tem muito chão pela frente, com outros atletas para estrearem e buscarem a medalha. Entre eles, está o Alison dos Santos, bronze na última edição e um dos favoritos nos 400m com barreira. Além dele, o revezamento 4x100 masculino também é visto com bons olhos.