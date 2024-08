Treze atletas quebram recorde olímpico na mesma prova; Ugandês é ouro

Joshua Cheptegei ultrapassando a linha de chegada - Foto: Jewel SAMAD / AFP

O ugandês Joshua Cheptegei superou o domínio etíope e conquistou nesta sexta-feira, 2, a medalha de ouro nos 10.000 metros em Paris-2024, com uma marca que lhe valeu o recorde olímpico (26m43s14). Entretanto, além dele, outros treze atletas conseguiram superar o antigo recorde, que era de 27:01.17.

Cheptegei, recordista mundial, alcançou o tão aguardado título depois de ter sido três vezes campeão mundial da distância (2019, 2022 e 2023). Ele subiu ao pódio acompanhado pela figura emergente do atletismo etíope Berihu Aregawi (26m43s44) e pelo americano Grant Fisher (26m43s46).

O atual campeão olímpico, o etíope Selemon Barega, ficou na liderança durante a maior parte da prova, mas sofreu com a pressão de Cheptegei e terminou em sétimo (26m44s48), logo atrás do compatriota Yomif Kejelcha, sexto com o tempo de 26m44s02.

Cheptegei esperou o último quilômetro para dar a arrancada decisiva na corrida, que a partir dos 1.000 metros era liderada pelo trio etíope formado por Barega, Aregawi e Kejelcha, que chegou a Paris no grupo dos favoritos por ter feito o melhor tempo do ano na distância (26m31s01).

A medalha desta sexta-feira é também a segunda de ouro da carreira do ugandense, já que em Tóquio foi vencedor nos 5.000 metros, distância da qual também é recordista mundial.

Confira lista de competidores:

1. Joshua Cheptegei (UGA) 26:43.14 (RO)

2. Berihu Aregawi (ETH) 26:43.44

3. Grant Fisher (EUA) 26:43.46

4. Mohammed Ahmed (CAN) 26:43.79

5. Benard Kibet (KEN) 26:43.98

6. Yomif Kejelcha (ETH) 26:44.02

7. Selemon Barega (ETH) 26:44.48

8. Jacob Kiplimo (UGA) 26:46.39

9. Thierry Ndikumwenayo (ESP) 26:49.49 (RN)

10. Adriaan Wildschutt (RSA) 26:50.64 (RN)

11. Daniel Mateiko (KEN) 26:50.83

12. Nico Young (EUA) 26:58.11

13. Jimmy Gressier (FRA) 26:58.67 (RN)