Com campanha histórica, Ana Caetano é eliminada no tiro com arco

Ana Luiza Caetano disputando as oitavas de final - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A brasileira Ana Luiza Caetano foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao ser derrotada por 6/2 no tiro com arco para a francesa Lisa Barbelin. Em busca das quartas de final, a arqueira foi superada com parciais de 28/25, 26/27, 28/27 e 28/27. Apesar do resultado, a atleta já fez uma campanha história, igualando a melhor campanha de um brasileiro na competição.

Em sua primeira participação olímpica, Ana avançou até as oitavas de final e encerrou na 9ª colocação. Anteriormente, só Ane Marcelle, no Rio 2016, e Marcus D’Almeida, em Tóquio 2020, conseguiram o feito.

Leia mais:

Rebeca Andrade encara Biles no salto e surfe tem sábado BR; confira

China se mantém na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

França vence Argentina e vai às semis do futebol de Paris-2024

"É duro, né? Perder nunca é fácil. Mas eu fiz o meu trabalho. Eu atirei bem, ela atirou melhor. Eu não esperava um combate fácil. Mas foi bom. É muito bom ver o quanto o esporte está crescendo no Brasil, a quantidade de gente que está chegando, perguntando como e onde começar. O meu objetivo aqui era, além de um bom resultado, conseguir trazer visibilidade", disse a arqueira.

Além de Ana, o Brasil também conta com o arqueiro Marcus D'Almeida, número 1 do mundo, na busca por medalha. O atleta, que está nas oitavas, busca uma vaga nas quartas de final neste domingo, 4, contra o sul-coreano Kim Woojin, às 4h30. Em caso de vitória, esta já seria a melhor campanha da delegação na modalidade.