É PRATA!! Rebeca Andrade garante medalha e alcança feito inédito

Ela já é histórica! Rebeca Andrade disputou a final do individual geral da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na tarde desta quinta-feira, 1, e conquistou a medalha de prata, ao somar 57.932 na soma de quatro aparelhos. Este é o 4° pódio da ginasta, que se torna a brasileira com mais medalhas olímpicas da história. Completando o top3 ficaram Simone Biles, com 59.161, e Sunisa Lee, com 56.465, ambas dos Estados Unidos.

Como esperado, a sua nota mais alta foi o solo, onde ganhou a medalha de ouro em Tóquio 2020, com 15.100, após uma execução perfeita e pouso cravado. Na sequência, a brasileira disputou nas barras assimétricas, com 14.666, na trave, com 14.133, e encerrou com o solo, somando mais 14.033.

Para se tornar, novamente, campeã olímpica, a estadunidense Simone Biles fez a sua melhor pontuação no salto, com 15.766, na sequência, garantiu 13.733 nas assimétricas, 14.566 na trave e 15.066 no solo.

Na última edição dos Jogos, Rebeca ficou com a medalha de prata no individual geral, repetindo o feito. Além disso, na carreira, a ginasta também soma um ouro e um bronze, conquistado nesta edição, na decisão por equipes, a primeira da história da delegação brasileira.

A brasileira Flávia Saraiva também competiu no individual geral e encerrou a participação na 9ª colocação. Ao todo, a ginasta somou pontos 54.032. Assim como Rebeca, Flavinha também conseguiu a medalha de bronze na disputa por equipes.



Ainda nesta edição, a marca de Rebeca pode aumentar, já que ela disputa mais três finais, são elas: salto sobre a mesa, onde defende o título, trave e solo. Confira dias e horários:

Final do salto: sábado, 3, às 11h20

Final da trave: segunda-feira, 5, às 7h30

Final do solo: segunda-feira, 5, às 9h20