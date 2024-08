Com show de Gabi, Brasil vence Japão e garante classificação no vôlei

Jogadoras do Brasil comemorando - Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

A Seleção feminina de vôlei voltou a vencer nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e garantiu a classificação adiantada às quartas de final. Contra o Japão, as atuais medalhistas de prata aplicaram um sonoro 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/18, em uma atuação de gala da capitã Gabi Guimarães.

Já classificadas, as comandadas do treinador Zé Roberto voltam à quadra no domingo, 4, contra a Seleção da Polônia, às 16h, pela 3ª rodada do grupo B. Até o momento, o Brasil segue invicta nos sets, já que são 6-0 até o momento.

Leia mais:

>> Olimpíadas 2024: saiba brasileiros que competem nesta quinta-feira

>> Campeã olímpica cai na estreia, chora e abraça repórter; veja vídeo

>> Após medalha inédita, Caio Bonfim declara: "Sempre fui muito xingado"

Para garantir a classificação, o Time Brasil contou com um verdadeiro show da ponteira Gabi, que foi impecável no ataque e não deixou a desejar nos bloqueios, marcando 17 pontos no duelo, sendo a maior pontuadora da partida, seguida por Ana Cristina e Rosamaria. Além dela, a levantadora Roberta também foi um nome destaque, com ótimos passes concedidos.

Algoz da amarelinha na Liga das Nações de vôlei, que ocorreu no mês de junho, o Japão não gerou perigo para a bicampeã olímpica, que começou com força total, na busca pela revanche. Assim, o primeiro set foi de ampla dominância brasileira, vencendo por 25/20.

| Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Na segunda parcial, o embalo continuou o mesmo, com força total da amarelinha. Apesar do destaque individual da capitã, a seleção jogou bem como um todo, garantindo uma partida tecnicamente perfeita, fechando mais um set, desta vez em 25/17.



No último período, ainda sem reação do Japão, as brasileiras continuaram no foco, aproveitando os espaços e explorando os bloqueios, também apostando nos ótimos saques. Para fechar o jogo, a oposta Tainá recebeu um belo passe e, sem bloqueio, colocou a bola no chão.