Olimpíadas 2024: saiba brasileiros que competem nesta quinta-feira

- Foto: Luiza Moraes/COB

Ainda em busca da primeira medalha de ouro, o sexto dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 tem tudo para ser positivo. Na 30ª posição na tabela, com quatro pódios, o Time Brasil terá a oportunidade de medalhas em três modalidades, são elas: Marcha atlética feminina e masculina, Ginástica Artística e Vela.

Além das esperanças de pódio, o dia olímpico contará com a baiana Bárbara Santos, do boxe, que fará a sua estreia na competição, Keno Marley e o nadador Guilherme Caribé, nos 50m livre. Nas competições coletivas, a Seleção feminina de vôlei e handebol também atraem as atenções dos apaixonados por esportes, que buscam as classificações às quartas.

Leia mais:

Tênis: Bia Haddad e Luisa Stefani são eliminadas nas duplas

"Brigar com unhas e dentes", diz baiana sobre vencer algoz em Paris

Por unanimidade, baiana Bia Ferreira vence e já garante pódio no boxe

Por falar em chance de medalha, as medalhistas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva voltam a competir, desta vez pelo individual geral, podendo aumentar ainda mais o peso no pescoço. Dentre as favoritas, Rebeca é a principal concorrente de Simone Biles, considerada por muitos a maior ginasta da história.

Vale salientar que as Olimpíadas terão transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). Já via streaming, os jogos passarão ao vivo pelo Globo Play e Cazé TV (via Youtube, Twitch e da plataforma Prime Video).

Veja programação completa:

2h30- Marcha Atlética: Caio Bonfim, Matheus Correa e Max Batista

4h- Handebol: Brasil x Holanda

4h20- Marcha Atlética: Gabriela de Souza, Viviane Lyra e Erica Sena

5h- Judô: Leonardo Gonçalves

5h- Judô: Mayra Aguiar

6h- Hipismo: Brasil

6- Tênis de mesa: Hugo Calderano

6h18- Natação: Guilherme Caribé

7h- Tiro esportivo: Geovana Meyer

7h05- Natação: Revezamento 4x200 feminino

7h15- Vela: Bruno Fontes

8h- Vôlei: Brasil x Japão

10h- Vôlei de praia: George/André

10h30- Boxe: Caroline Almeida

10h30- Canoagem Slalom: Pedro Gonçalves

10h43- Vela: Martine/Grael

11h34: Boxe: Bárbara Santos

13h15- Ginástica Artística: Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

15h- Vôlei de Praia: Ana Patrícia e Duda

15h12: Surf

16h52: Boxe: Keno Marley