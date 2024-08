Por unanimidade, baiana Bia Ferreira vence e já garante pódio no boxe

Bia Ferreira comemorando vitória - Foto: MOHD RASFAN / AFP

A baiana Beatriz Ferreira voltou a vencer nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e garantiu vaga nas semifinais do boxe, categoria 60kg. Contra a holandesa Chelsey Clinch, a pugilista aplicou os golpes e venceu de forma unânime (5-0), sem sofrer grandes golpes. O resultado garante à campeã mundial, ao menos, a medalha de bronze, já que não existe disputa de 3° lugar.

Agora, em busca da final, a baiana enfrentará a irlandesa Kellie Harrington, algoz da final da última edição dos Jogos, em Tóquio-2020, quando Bia ficou com a medalha de prata. A chance de revanche será no próximo sábado, às 17h08.

Durante todo o combate, a holandesa tentou apostar na envergadura maior, mas optou por deixar a guarda baixa, o que favoreceu nos ótimos golpes de Bia. No primeiro round, o placar foi unânime a favor da brasileira, que melhorou na segunda parcial e repetiu as notas.

No último round, com a vitória bem próxima, a baiana não diminuiu o ritmo e continuou forte na disputa, com belos golpes e sem sofrer a pressão adversária. Ao fim, para fechar com chave de ouro, a pugilista conseguiu um cruzado impecável, não dando qualquer margem a qualquer coisa além da classificação.

Além de Bia Ferreira, a disputa ainda conta com mais três baianos. Na estreia, Keno Marley e Wanderley Pereira venceram e garantiram a vaga nas quartas de final, ficando a uma vitória da medalha olímpica. No mesmo sonho, Bárbara Santos ainda aguarda pela sua estreia, que será nesta quinta-feira, 1, às 11h18.