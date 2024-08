Dupla brasileira atropela Canadá e mantém 100% no vôlei de praia

Evandro e Arthur durante jogo - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A dupla brasileira Evandro e Arthur voltaram a vencer no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na tarde desta quarta-feira, 31, os adversários foram os canadenses Schachter e Dearing, que foram derrotados pelo 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16.

Na primeira rodada, os brasileiros já haviam vencido pelo mesmo placar, sem perder sets até então. O próximo confronto será na próxima sexta-feira, 2, contra a dupla da República Tcheca Perusic e Schweiner, decidindo a liderança do grupo, às 16h.

"Agora já temos que virar a chave e começar a estudar a República Tcheca. É um time duríssimo, o último campeão do mundo, mas vamos nos preparar para fazer nosso melhor dentro de quadra na sexta-feira e buscar a vitória", disse Evandro.



O confronto foi amplamente dominado pelo Time Brasil, que dominou os 18 minutos do primeiro set. Com bons saques e fechando no bloqueio, Evandro e Arthur não sofreram para abrir oito de vantagem, fechando a parcial em 21/13.

Na volta, o ímpeto brasileiro começou lá no alto, não facilitando para os canadenses, que cresceram na metade e até marcaram uma sequência de pontos. Entretanto, a dupla vencedora não se deixou abater e voltaram a dominar, fechando a partida após um 21/16.