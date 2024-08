Ficaram no quase! Judô e Canoagem Slalom perdem decisão

- Foto: Miriam Jeske/COB

Saldo negativo! O quinto dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 não está sendo nada fácil para os brasileiros. Em esportes completamente opostos, Ana Sátila, da canoagem Slalom, e Rafael Macedo, do judô, tem algo em comum: a ausência no pódio.

Com uma ótima participação nas semifinais, a brasileira avançou à final da modalidade na categoria C1, que foi decidida nesta tarde. Com um tempo de 110.70s, a canoísta ficou na 5ª colocação, ficando 3 segundos acima do tempo ideal para o pódio.

A australiana Jessica Fox, por sua vez, não teve esse problema, já que completou o percurso com um tempo de 99.06 e foi a grande campeã. Na sequência, Elena Lilik, com 103.54, e Evy Leibfarth, com 107.95, completaram o pódio.

“Eu não estou feliz. Eu estava me sentindo muito bem, muito preparada. Eu tive uma equipe gigante ao meu lado, lutando dia e noite para que eu estivesse na minha melhor forma. Infelizmente eu não consegui essa medalha e ainda estou assimilando tudo o que aconteceu. Mas eu estou orgulhosa de ter entregado tudo o que eu podia”, disse Ana.

| Foto: Luiza Moraes/COB

Assim como a atleta da canoagem, o judoca também ficou no quase, perdendo a disputa do bronze por um excesso de punições (shido). Em uma luta equilibrada contra o francês Gael Ngayap e com boas tentativas, o brasileiro cometeu um ato proibido: puxar a manga do adversário por dentro do kimono. Assim, após avaliação do árbitro de vídeo, o atleta foi eliminado.



Após o combate, o judoca demonstrou estar abatido com a decisão, garantindo que queria muito a medalha. Entretanto, mesmo com a derrota duvidosa, Rafael ponderou que a decisão deve ter sido correta.

“Eu estou muito feliz por estar aqui, poderia ter terminado com a medalha, mas infelizmente acabou não acontecendo. Eu agradeço a Deus primeiramente. É minha segunda vez em Olimpíadas. Foi um dia muito bom. Faz parte. A decisão dos árbitros foi essa. Acredito que vai ser a correta", disse Rafael.