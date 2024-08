Favoritos ao ouro, Nadal e Alcaraz são eliminados nas duplas do tênis

Nadal e Alcaraz foram eliminados das Olimpíadas - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Rafael Nadal se despediu dos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31), ao ser eliminado no torneio de duplas ao lado de Carlos Alcaraz pelos americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, dois especialistas na modalidade. A dupla americana venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-4 e chegou às semifinais do torneio.

Aos 38 anos, Nadal encerrou sua participação olímpica depois de também perder em simples, para o sérvio Novak Djokovic na segunda rodada. O espanhol havia conquistado a medalha de ouro de simples em Pequim-2008 e nas duplas no Rio de Janeiro-2016.

Alcaraz segue na disputa de simples onde está classificado para as quartas de final. Ele vai enfrentar o americano Tommy Paul valendo uma vaga nas semifinais.

Diante de dois tenistas mais acostumados a jogar em duplas, Nadal e Alcaraz praticamente não tiveram chances. Os dois astros de gerações diferentes chamaram a atenção do mundo ao unir forças em Paris com o objetivo de dar uma medalha à Espanha. Mas o sonho chegou ao fim.

Os espanhóis começaram tendo o serviço quebrado logo no início e perderam o primeiro set sem esboçar reação.

O segundo foi mais acirrado, mas Nadal e Alcaraz voltaram a sofrer uma quebra do serviço no sétimo game e, apesar de no último game terem evitado três set points não resistiram diante de Ram e Krajicek, que não perderam seu serviço em nenhum momento da partida.