Brasil volta a perder e deixa em dúvida a classificação às quartas

Jogadoras da Espanha comemorando - Foto: Philippe LOPEZ / AFP

A Seleção feminina de futebol voltou a perder nos Jogos Olímpicos de Paris e agora precisa de uma combinação de resultados para se classificar às quartas de final. Contra a Espanha, as brasileiras foram derrotadas por 2x0, com gol de Athenea e Alexia Putellas, estacionando com apenas 3 pontos no grupo C.

Desta maneira, o Time Brasil precisará torcer contra a Seleção do Canadá, que ainda enfrenta a Colômbia, e Austrália, que duela contra os Estados Unidos, ambos nesta quarta-feira. Em caso de derrota das equipes citadas, as comandadas de Arthur Elias conseguem avançar na cota das melhores campanhas de terceiras colocadas.

Além da derrota, o Brasil também sofreu outro baque: a expulsão de Marta, que chegou atrasada e chutou a cabeça de uma jogadora da Espanha. Assim, em caso de classificação, a camisa 10 não poderá atuar na próxima fase, no que pode ser a sua última competição como jogadora da Seleção Brasileira. Além dela, a equipe também teve a possível lesão da lateral Antônia, que saiu chorando de campo nos acréscimos finais e é dúvida para as quartas.

Leia mais:

Ficaram no quase! Judô e Canoagem Slalom perdem decisão

Hugo Calderano vence francês e avança às quartas na Olimpíadas

Fez bonito! Gustavo 'Bala Loka' termina na 6ª colocação do BMX

Contra as atuais campeãs do mundo, e favoritas a medalha de ouro, o Time Brasil não conseguiu implementar o seu estilo de jogo, sofrendo do início ao fim. As atletas do treinador Arthur Elias foram dominadas pelas adversárias, com poucas oportunidades de gols e poucos lances criativos.

O grande nome do Brasil foi a goleira Lorena Silva, que conseguiu evitar uma goleada com grandes defesas, evitando o gol espanhol até os 22 minutos do segundo tempo, quando Athenea abriu o placar. Na continuidade do confronto, a defensora continuou no bom momento em uma ótima atuação. Entretanto, no último minuto, viu Alexia Putellas ampliar o marcador.