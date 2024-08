Hugo Calderano vence francês e avança às quartas na Olimpíadas

Brasileiro é favorito a medalha - Foto: Alexandre Loureiro | COB

O brasileiro Hugo Calderano, do tênis de mesa, garantiu vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pela fase de oitavas, o mesatenista derrotou o francês Alexis Lebrun de virada, por 4 sets a 1, com parciais de de 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8. O resultado iguala a sua melhor campanha, e também de um brasileiro, na competição.

Com o resultado, Hugo volta a arena nesta quinta-feira (1º), contra o o sul-coreano Jang Woojin (13º do ranking) em horário a ser divulgado. Adversários desde a categoria juvenil, os dois já se enfrentaram cinco vezes em torneios internacionais adultos, com quatro vitórias do Hugo.

O duelo começou com o francês melhor e fechando o primeiro set em 11 a 3. Hugo cresceu a partir do segundo set. Com backhand cruzado, o brasileiro marcou 10 a 5. Em seguida, Alexis mandou na rede após direita do Hugo: 11 a 5.

Na terceira parcial, Hugo assumiu a dianteira no marcador com linda paralela de backhand: 11 a 6. O brasileiro se aproximou da vitória com linda devolução de backhand: 11 a 3. Focado e agressivo, Hugo fechou o jogo com lindo forehand para marcar 11 a 8.

Com a vitória desta quarta, Hugo segue invicto diante de Alexis. Nos dois duelos anteriores, o brasileiro já havia levado a melhor: 3 sets a 1 nas oitavas de final do WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul, em março deste ano, e 4 a 1 na final do WTT Contender Tunis, na Tunísia, em 2022.