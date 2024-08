Rivais? video de Rebeca Andrade e Biles dançando viraliza; assista

Rebeca Andrade e Simone Biles no pódio do Mundial de Ginástica - Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP

Durante as celebrações do Mundial de Ginástica de 2023, um vídeo de Rebeca Andrade e Simone Biles, dançando juntas, chamou a atenção nas redes sociais. As duas ginastas, conhecidas por sua intensa rivalidade nas competições, demonstraram que a amizade prevalece fora da arena.

e quando a rebeca andrade e a simone biles curtiram uma festa juntas aff muito fofas pic.twitter.com/BMEEpezLyx — iza (@nextiflix) July 30, 2024

Na última terça-feira, 30, a equipe brasileira fez história ao conquistar a medalha de bronze na final por equipes, um feito inédito para o país. Rebeca Andrade e Simone Biles ainda se enfrentarão em mais quatro finais: individual geral, salto, trave e solo.

O confronto no salto, uma das disputas mais aguardadas do campeonato, está marcado para o sábado, 3 de agosto, às 11h20. A performance das duas atletas promete ser um dos destaques do evento, com fãs e especialistas ansiosos para ver quem levará o ouro.