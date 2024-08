Medina pegador! Confira famosas que já 'surfaram' na onda do atleta

Yasmin Brunet, Bruna Griphao, Jade Picon e Vanessa Lopes são algumas das famosas que ficaram com Medina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três vezes campeão mundial de surf e prestes a disputar as quartas de final do nos Jogos Olímpicos de Paris, o Gabriel Medina também é conhecido por se envolver com celebridades. Confira as famosas que o atleta já namorou.

Yasmin Brunet

Medina se relacionou com a ex-BBB durante 2 anos, inclusive, estavam juntos nos jogos olímpicos de Tóquio em 2020. O casamento chegou ao fim em 2022.

Vanessa Lopes



A também ex-BBB foi apontada como affair de Medina logo após o casamento dele com Yasmin Brunet ter chegado ao fim. Quando o nome da Tiktoker foi confirmado para o reality, o pai dela explanou o caso da filha com o surfista.

Key Alves

Gabriel parece gostar de ex-BBB. Em sua passagem pela edição de 2023, a ex-sister e atleta Key Alves, comentou que conhecia o surfista. Depois, em um podcast, ela revelou que os dois já tiveram um ‘rolo’.

Jade Picon

A influenciadora,que também já passou pela casa mais vigiada do Brasil, foi vista beijando o campeão em uma balada no ano de 2022. No Rock in Rio, Medina chegou a comentar o flagra. "Tem que tomar cuidado quando estiver beijando. Tem sempre alguém filmando”.

Bruna Griphao

A atriz, que também já participou do reality global, teve uma relação com o surfista em 2018, segundo o jornal Extra. A jornalista Fabia Oliveira disse que eles voltaram a passear em 2019.

Ainda fazem parte desta lista, as influenciadoras Tayna Hanada, Isabella Settani e Jéssica Günter.