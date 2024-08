É BRONZE!! Com Rebeca inspirada, Brasil fica em 3° na ginástica

Brasil comemorando medalha de bronze - Foto: Paul ELLIS / AFP

É BRONZE! Na final das equipes da ginástica artística, o Time Brasil conseguiu superar a Grã Bretanha no último aparelho e ficou com a 3ª colocação do pódio, com 164.497 pontos somados. Com uma atuação brilhante de Rebeca Andrade, que somou 15.100 no salto, as brasileiras fizeram a terceira melhor campanha, conquistando uma medalha inédita na modalidade.

Completando o pódio, os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro, com um total de 171.296, seguida pela Itália, com a prata, somando 165.494. Ainda nos Jogos, o Brasil pode conquistar mais seis medalhas, quatro com Rebeca, uma com Flávia Saraiva e uma com Julia Soares.

Leia mais:

Brasil volta a perder na Olimpíada e se complica no handebol feminino

Flávia Saraiva cai no aquecimento e parte supercílio; veja imagem

'Bala Loka' garante vaga na final do BMX nas Olimpíadas

Com lágrimas de felicidade ao fim, a medalha mostra o esforço e todo o trabalho que vem sendo feito ao redor na ginástica artística brasileira. A equipe contou com um reflexo do passado e futuro, com a veterana Jade Barbosa e a jovem Júlia, de apenas 18 anos.

No revezamento, as brasileiras iniciaram nas assimétricas, com apresentação de Flávia, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade, que somaram 41.199. Na sequência, na trave, Julia Soares, Flávia e Rebeca representaram o Brasil, garantindo mais 39.966 a delegação.

Rebeca Andrade durante apresentação | Foto: Ricardo Bufolin/CBG

No solo e no salto, aparelhos de maiores notas para as ginastas brasileiras, Julia Soares abriu dançando "Cheia de manias", do Raça Negra, seguida de Flávia e Rebeca, com o seu tão famoso "Baile de favela". No total, com ótimas atuações e o gingado brasileiro, a soma foi de 40.966 pontos.



Fechando a participação do Brasil, o salto foi peça chave, conquistando a maior nota entre todos os aparelhos. Com emoção até o fim, Jade Barbosa, Flávia e Rebeca somaram 42.366. Assim, no finalzinho, conseguiram ultrapassar a seleção britânica, garantindo a medalha histórica.