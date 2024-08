'Bala Loka' garante vaga na final do BMX nas Olimpíadas

Bala Loka durante competição - Foto: Emmanuel DUNAND / AFP

O brasileiro Gustavo Batista, conhecido como 'Bala Loka', representará o Brasil na final do ciclismo BMX nos Jogos Olímpicos de Paris. Na manhã desta terça-feira, 30, o atleta somou 85,51 e 86,07 nas duas voltas disputadas, com média 85,79, e se manteve entre os melhores da competição.

Na 8ª colocação, Bala Loka disputará um lugar no pódio nesta quarta-feira, 31, com previsão de início para às 9h44. O melhor colocado da classificatória foi o britânico Kieran Darren David Reilly, com média de 91,21, sendo um dos grandes favoritos para a medalha de ouro.

No currículo, Gustavo soma uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. Além disso, também figurou entre o top10 da modalidade, tanto no Mundial, quanto na Copa do Mundo, também no último ano, vindo da melhor temporada da carreira.