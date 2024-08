Brasil volta a perder na Olimpíada e se complica no handebol feminino

Confronto entre Brasil e França no handebol - Foto: Aris MESSINIS / AFP

Pela 3ª rodada do Handebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024, o Brasil enfrentou a França e acabou saindo derrotado pelo placar de 26x20. Pelo grupo B, as Leoas encararam a sua segunda derrota na competição, já que haviam perdido anteriormente para a Hungria. Com o resultado, o Time Brasil vai à 5ª colocação do grupo, que só classifica quatro seleções.

Ainda na busca pela classificação, a equipe brasileira volta à quadra na quinta-feira, 1, contra a Holanda, às 4h. Na sequência, duela contra a Angola, no sábado, 3, às 9h.

Leia mais:

É BRONZE!! Com Rebeca inspirada, Brasil fica em 3° na ginástica

Entre os melhores! Ana e Pepe garantem vaga na semifinal da canoagem

Dupla brasileira vence e encaminha classificação no vôlei de praia

No confronto contra as francesas, o Brasil não teve um início bom, chegando a perder por 3x1. Na sequência, até encostou, mas viu as adversárias abrirem vantagem novamente. O decorrer do confronto seguiu com as donas da casa na frente, chegando a abrir três pontos ao fim do primeiro tempo.

No retorno, o momento continuou favorável para a França, marcando mais gols do que o ataque brasileiro. A vantagem chegou a ficar de sete, mas logo as brasileiras recuperaram e encostaram no placar. Nos minutos finais, as donas da casa cresceram novamente, abrindo oito gols e diminuindo a esperança das brasileiras. Ao fim, as francesas controlaram o placar, que foi encerrado em 26x20.