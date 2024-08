Entre os melhores! Ana e Pepe garantem vaga na semifinal da canoagem

Ana Sátila durante descida - Foto: Alexandre Loureiro/COB

A brasileira Ana Sátila classificou à semifinal da canoagem slalom dos Jogos Olímpicos de Paris. Na manhã desta terça-feira, 30, a canoísta completou o percurso do C1 com o tempo de 105.16, ficando entre as melhores colocadas e seguindo em busca da medalha olímpica.

Ana, que ficou na 4ª colocação no K1, a melhor da história do Brasil, agora está disputando uma prova da sua especialidade, a canoa, e parece estar confiante para somar uma medalha para o Time Brasil. A brasileira voltará à água na manhã desta quarta-feira, 31, para disputar a semifinal e uma possível final.

Na primeira descida, a canoísta ultrapassou a linha de chegada com um tempo de 109.95s, ficando na 13ª colocação, dentro das classificadas. Porém, na segunda, Ana conseguiu melhorar o tempo, com quase cinco segundos a menos.

"Eu tentei manter o meu foco do começo ao fim e melhorar o meu tempo para a segunda, e foi o que eu fiz. Estou muito orgulhosa do jeito que eu estou remando aqui em Paris e eu acho que o dia de hoje foi bem positivo", avaliou a atleta.

Além dela, o Brasil também conta com o canoísta Pedro Gonçalves, no K1, que completou a primeira descida na 5ª colocação, com o tempo de 86.64. Na segunda descida, piorou o tempo, encerrando em 90.71. mas já havia garantido a vaga pela primeira volta e também segue em busca da medalha olímpica.