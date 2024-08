Marcus D'Almeida brilha e Ana Luiza faz história no tiro com arco

Marcus D'Almeida - Foto: Miriam Jeske / COB

Com um desempenho impecável no último set, Marcus D'Almeida derrotou o ucraniano Mykhailo Usach por 6 a 2 na primeira rodada eliminatória do tiro com arco nos Jogos Olímpicos Paris 2024. As parciais da vitória foram 29-30, 28-26, 29-28 e 30-27.

Na sequência, o brasileiro derrotou o japonês Saito Fuimya, garantindo sua classificação para as oitavas final, alcançando a campanha de Tóquio, quando chegou nas oitavas também.

Leia mais:

Dupla brasileira sofre com cubanos e perde no vôlei de praia

Adiado! Poluição do Sena prejudica execução do triatlo masculino



Ana Luiza Caetano também brilhou ao vencer de virada a malaia Syaqiera Mashayikh, classificando-se para as oitavas de final com uma vitória por 6 a 5. Este resultado iguala o melhor desempenho de uma atleta brasileira no torneio individual feminino, que foi alcançado por Ana Marcelle dos Santos na Rio 2016.



| Foto: Miriam Jeske / COB

Ana voltará à Esplanada des Invalides no sábado, às 5h48 (horário de Brasília), para tentar alcançar as primeiras quartas de final do tiro com arco brasileiro.