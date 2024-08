Dupla brasileira sofre com cubanos e perde no vôlei de praia

- Foto: Thomas SAMSON / AFP

André e George, do vôlei de praia, foram superados pela dupla cubana Diaz/Alayo na manhã desta terça-feira, 30, pela 2ª rodada da fase de grupos. Os brasileiros perderam por 2 sets a 0, com parciais de 13/21, 18/21. porém, ainda não tem nada perdido, já que retornam na quinta-feira para buscar uma vaga nas oitavas.

Em um dia abaixo da dupla, os cubanos souberam aproveitar as chances e espaços cedidos, conquistando uma vitória sólida. Com muita intensidade, o primeiro set foi todo de Diaz e Alayo, que não deram brechas para os brasileiros e fecharam com tranquilidade, abrindo oito pontos de vantagem.

No retorno, André e George até melhoraram pontuando em cima dos cubanos e abrindo uma boa vantagem. Entretanto, na reta final, Alayo fez bonito nos bloqueios e conseguiu virar, fechando mais um set com vitória.

Mesmo com a derrota, que coloca o Brasil na 2ª colocação do grupo, a dupla retorna na quinta-feira, às 10h, contra Partain/Benesh, dos Estados Unidos, em busca da classificação às oitavas.

Após o resultado, George avaliou a atuação e afirmou que não jogou bem, o que desencadeou a derrota. Entretanto, já demonstrou estar focado para o próximo duelo para melhorar e garantir a vaga.

"Hoje não jogamos bem e acabamos perdendo. Na próxima rodada temos um jogo muito duro. Contra o time americano, o jogo é um pouco mais rápido, então vai depender muito do nosso saque. Vamos parar, estudar e ver onde podemos melhorar. E vamos com tudo", disse o jogador.