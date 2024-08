Olimpíadas 2024: saiba onde assistir as disputas envolvendo os brasileiros nesta terça

Brasil disputa o Basquete nesta terça-feira - Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

O quarto dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 está prestes a começar. Nesta terça-feira, 30, diversos brasileiros competem em busca de manter o sonho olímpico vivo. Sem medalhas nesta segunda, a busca por pódios segue ainda mais voraz, visando melhorar a posição do Time Brasil na tabela de classificação.

Assim, com direito a estreia de baianos, a delegação brasileira terá a oportunidade de ser protagonista no triatlo, tênis de mesa, vôlei de praia e vela. Também vale o destaque para o judô, que já garantiu duas medalhas olímpicas nesta edição. O tiro com arco também entra em ação, com número 1 do mundo na disputa, além da final do geral por equipes na ginástica artística e a terceira rodada do handebol.

Confira programação dos brasileiros:

3h – Triatlo masculino - Miguel Hildalgo e Manoel Messias - Olympic Channel, Sportv 2

4h30 - Single Skiff feminino – Quartas de Final - Beatriz Tavares - Olympic Channel, Globo



5h – Judô feminino (63kg) e masculino (81kg): Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt - CazéTV, Olympic Channel, Sportv 3



Tênis de mesa simples masculino: Vitor Ishiy - Olympic Channel e Sportv 2

5h10 – Single Skiff masculino – Quartas de Final - Lucas Verthein - Olympic Channel

6h – Boxe masculino (-51kg) - Oitavas de Final - Michael Trindade - Olympic Channel, Sportv 4



Natação masculino: Nicolas Albiero (200m borboleta), Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé (100m livre) e Time Brasil (Rev. 4x200m livre), feminino: Beatriz Dizotti (1.500m livre) - CazéTV, Olympic Channel, Sportv

Hipismo adestramento individual: João Victor Marcari Oliva - Olympic Channel

Tênis de mesa simples masculino: Hugo Calderano - Olympic Channel e Sportv 2

7h – Vôlei de praia masculino: André/George - CazéTV, Sportv 2



7h05 – Vela Skiff feminino: Martine Grael/Kahena Kunze



7h13 – Vela Windsurf masculino: Mateus Isaac



7h26 – Tiro com arco feminino: Ana Luiza Caetano - Sportv



8h18 – Tiro com arco masculino:Marcus D’Almeida - Sportv



9h35 – Vela Skiff masculino: Marco Grael/Gabriel Simões



9h50 – Badminton simples masculino: Ygor Coelho - Olympic Channel, Sportv 3



10h – Canoagem Slalom feminino - Eliminatórias - Ana Sátila - Olympic Channel, Sportv 4



10h10 – BMX Freestyle Masculino – Classificação - Gustavo Bala Loka



11h – Canoagem Slalom masculino - Eliminatórias - Pepê Gonçalves - Olympic Channel, Sportv 4



Vôlei de praia feminino: Bárbara Seixas/Carol Solberg - CazéTV , Sportv 2

12h – Rugby Sevens feminino: Colocação 9º e 10º lugar: Japão x Brasil - Olympic Channel



13h15 – Ginástica Artística por equipes feminina - Final - Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Julia Soares e Flávia Saraiva - CazéTV, Globo, Olympic Channel, Sportv 2



14h – Handebol feminino: Brasil x França - CazéTV, Olympic Channel, Sportv 4



Surfe masculino (Gabriel Medina e João Chianca) - CazéTV, Olympic Channel, Sportv 3

15h32 – Boxe masculino (-80kg) - Oitavas de Final - Wanderley Pereira - Olympic Channel, Sportv



16h – Basquete masculino (fase de grupos): Brasil x Alemanha - CazéTV, Olympic Channel, Sportv 4



Vôlei de praia feminino: Duda/Ana Patrícia - CazéTV, Sportv 2

16h30 – Boxe feminino (-54kg) - Oitavas de final - Tatiana Chagas - Olympic Channel



Surfe feminino** (Tainá Hinckel ou Luana Silva) - CazéTV, Olympic Channel, Sportv 3