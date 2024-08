Adiado! Poluição do Sena prejudica execução do triatlo masculino

Triatlo masculino é adiado - Foto: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A prova do triatlo masculino, a primeira competição dos Jogos Olímpicos de Paris programada para o rio Sena, foi adiada de terça para quarta-feira devido à contaminação detectada nas águas do rio, anunciou o comitê organizador três horas antes do início da disputa.

Protagonista da cerimônia de abertura, o Sena deve receber as provas de triatlo e a natação em águas abertas na próxima semana.

Mas as fortes chuvas de sexta-feira e no sábado na capital francesa deterioraram a qualidade da água e já haviam provocado o cancelamento dos treinos de familiarização dos atletas agendados para domingo e segunda-feira.

Leia mais:

Guilherme Caribé avança às semis e destaca: "primeiro passo foi dado"

Ketleyn Quadros sofre golpe no fim e é eliminada das Olimpíadas

Decisões do Surfe nas Olimpíadas são suspensas por condição do mar

"Apesar da melhor qualidade da água nas últimas horas, os índices registrados em determinados locais ao longo do percurso de natação ainda estão acima dos limites aceitáveis", anunciaram em um comunicado o comitê organizador de Paris-2024 e a União Internacional de Triatlo.

Programada para esta terça-feira, a prova masculina foi adiada para quarta-feira às 10H45 (5H45 de Brasília), após a prova feminina, mantida para 8H00 (3h00 de Brasília), desde que as próximas medições mostrem que a qualidade da água está adequada para o nado, explicaram os organizadores.

Se a qualidade da água ainda for considerada insuficiente, as provas podem ser adiadas para sexta-feira, 2 de agosto.

Um dos grandes projetos vinculados aos Jogos de Paris era a recuperação das águas do Sena para nado e a disputa das provas olímpicas.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (R$ 7,9 bilhões) desde 2016 na criação de uma série de infraestruturas para reduzir a contaminação no Sena e em seu afluente Marne.

Porém, em caso de chuvas intensas, a água não tratada ainda pode acabar no rio, como aconteceu no fim de semana.

"Infelizmente, fenômenos meteorológicos fora do nosso controle, como as chuvas que caíram em Paris em 26 e 27 de julho, podem alterar a qualidade da água e nos obrigar a adiar o evento por motivos de saúde", afirmaram os organizadores do triatlo olímpico.

No domingo, a prefeitura anunciou que as chuvas em Paris (de 15 a 20 mm na sexta-feira e 10 mm no sábado) representaram "o equivalente a quase 15 dias de chuva em um mês de julho normal".

O sol brilha em Paris desde domingo e esta terça-feira deve registra temperaturas elevadas, mas "as análises realizadas no Sena na segunda-feira mostraram níveis de qualidade da água que não oferecem garantias suficientes para permitir a realização do evento", anunciaram o comitê organizador e a federação de triatlo.