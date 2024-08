30/07/2024 às 8:15 - há XX semanas | Autor: Alex Torres FICOU OFF Decisões do Surfe nas Olimpíadas são suspensas por condição do mar Nova avaliação será realizada nesta quarta-feira, 00h45

Brazil's Joao Chianca rides a wave during round three of surfing on day three of the Olympic Games Paris 2024 at on July 29, 2024 in Teahupo'o, French Polynesia. (Photo by Ed Sloane / POOL / AFP) - Foto: Ed Sloane | AFP

Todas as decisões do surfe nos Jogos Olimpícos de Paris, que aconteceriam nesta terça-feira, 30, foram adiadas. O motivo seria as condições climáticas e do mar em Teahupoo, na Polinésia Francesa, local aonde acontece a disputa. A direção de prova avaliou código vermelho a situação das ondas. Uma nova chamada está prevista para acontecer no dia 31, às 00h45 (horário de Brasília). Caso seja realizado, a disputa será marcada pelo duelo de compatriotas brasileiros Gabriel Medina e João Chianca, o 'Chumbinho', que se enfrentam pelas quartas de final das Olimpíadas. O vencedor já se posiciona em uma briga direta por medalha na semifinal, quando enfrentará Jack Robinson ou Ethan Ewing. Antes dessa disputa, entretanto, acontece as oitavas de final do feminino, que conta com três brasileiras na disputa. Tatiana Weston-Webb enfrenta a americana Caitlin Simmers. Depos, as compatriotas Luana Silva e Thainá Hinckel duelam pela vaga nas quartas.

