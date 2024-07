Surfistas brasileiros buscam medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 - Foto: Reprodução

O Brasil está pronto para brilhar nas ondas de Paris 2024, e os surfistas chegam com força total para buscar medalhas nas Olimpíadas. A equipe é composta por nomes de peso e novos talentos, prometendo agitar as águas de Teahupoʻo, no Taiti, aonde será realizado as etapas do surfe olímpico.

Leia mais:

CBV Inicia divulgação das convocadas para as Olimpíadas

Gabriel Medina, bicampeão mundial, lidera o time masculino ao lado de Filipe Toledo, atual campeão mundial, e João Chianca, conhecido como Chumbinho.



No time feminino, Tati Weston-Webb, que tem se mantido consistentemente entre as melhores do mundo, é uma das principais apostas do Brasil. Ao seu lado, Luana Silva e Tainá Hinckel completam a equipe.