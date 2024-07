CBV Inicia divulgação das convocadas para as Olimpíadas - Foto: FIVB / Divulgação

O Brasil começa a conhecer as atletas que representarão o país no vôlei feminino nas Olimpíadas. Nesta quinta-feira, 4, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) iniciou a revelação dos nomes selecionados pelo técnico José Roberto Guimarães por meio das redes sociais. Entre as primeiras anunciadas, está a capitã Gabi, um dos grandes destaques da Liga das Nações. Além da ponteira, também foram convocadas a líbero Nyeme e as centrais Carol, Thaísa e Diana.

Gabi promete ser uma peça-chave para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Na Liga das Nações Feminina, a última competição antes das Olimpíadas, a ponteira e capitã foi a terceira maior pontuadora, com um total de 249 pontos. Carol, por sua vez, brilhou como a maior bloqueadora do torneio. Nyeme também teve um desempenho notável, ficando na segunda posição no ranking de defensoras, com 167 defesas. Apesar dos esforços, a seleção brasileira terminou a competição em quarto lugar, fora do pódio.

Leia mais:

Outro grande nome confirmado é o da bicampeã olímpica Thaísa. A central de 37 anos iniciou a Liga das Nações no banco, recuperando-se de uma lesão no pé e tratando dores no joelho. Thaísa estreou na competição apenas na segunda semana, contra o Japão, mas rapidamente mostrou sua importância, sendo decisiva no bloqueio e na liderança da equipe.

Para aumentar a expectativa dos torcedores, a CBV está divulgando os nomes das atletas de forma gradual nas redes sociais. Cada jogadora é apresentada através de vídeos, com personalidades brasileiras anunciando as convocadas. A previsão é que a lista completa seja divulgada até o final desta quinta-feira.

Fique atento para mais atualizações e descubra quem serão as próximas jogadoras a integrar a seleção que buscará o ouro olímpico para o Brasil.

Veja a lista de convocadas até o momento:

Ponteiras

Gabriela Guimarães

Centrais

ThaísaCarolDiana

Líberos

Nyeme