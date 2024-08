Medina e Chianca avançam às quartas no surfe; Toledo é eliminado

Medina classifica às quartas de final do surf - Foto: Ed Sloane / POOL / AFP

O brasileiro Gabriel Medina deu show nesta segunda-feira, 29, e venceu sua bateria das oitavas de final com uma pontuação total de 17.40, contra 7.04 do japonês Igarashi Kanoa no surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

O brasileiro obteve uma nota 9.90 com uma onda quase perfeita logo no início da bateria. Essa foi a maior nota e o melhor somatório destes Jogos. Igarashi Kanoa havia derrotado Medina nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Mais cedo, Filipe Toledo foi eliminado nas oitavas por outro japonês, Inaba Reo. O paulista de 29 anos, bicampeão mundial, uma pontuação total de apenas 2.46 (1.43 + 1.03) e foi superado pelo japonês, que conseguiu 6.00 (3.17 + 2.83).

No domingo, 'Filipinho' havia vencido o neozelandês Billy Stairmand na última bateria do round 2 da repescagem e mantido a campanha 100% do Brasil nas Olimpíadas, como todos os seis surfistas classificados para as oitavas.

Outro brasileiro, João Chianca, enfrentou o marroquino Ramzi Boukhiam nesta segunda-feira e saiu vencedor. O surfista virou a bateria nos últimos minutos e garantiu uma pontuação de 18.80, enquanto o adversário finalizou em 17.80. Agora, o confronto será entre Chianca e Medina, nas quartas de final da competição.

No feminino, Luana Silva, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel vão disputar as oitavas de final.